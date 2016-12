Twitter simplifie son intégration dans les sites Web

En publiant ses « Web Intents » Twitter vient de simplifier la vie des développeurs.

Web Intents est une série d’outils (comprenez de lignes de code ) destinés aux intégrateurs et développeurs de sites Web.

Ces outils permettent d’intégrer (les geeks disent : « embeded« ) les fonctionnalités courantes de Twitter à votre site Web.

Cliquez sur les captures suivantes pour comprendre le principe.

Au même moment, Justin Shreve, développeur chez Automattic, annonçait la sortie de la dernière version de Twitter Blackbird Pie, le plugin WordPress qui permet d’intégrer dynamiquement un message Twitter comme dans l’exemple ci-dessous :





Contrairement aux captures précédentes le tweet ci-dessus n’est pas une capture, mais bien le message lui-même stocké en base de donnée sur les serveurs de Twitter. [Mise à jour : Mais dupliqué en local par le plugin au moment de son intégration de votre article].

En publiant ses Web Intents, Twitter tente ainsi de combler son retard face à Facebook, dont les « Social Plugins » font un carton sur le Web.

Est-il encore possible aujourd’hui de lancer une communauté sans y intégrer les plugins, widgets, connecteurs et autres API de Twitter et de Facebook ?

A vous de le dire !

