Les États-Unis pourraient se retrouver avec la pire épidémie de COVID-19 du monde industrialisé. Voici comment cela va se passer.

Article original : How the pandemic will end

Il y a trois mois, personne ne savait que le SRAS-CoV-2 existait. Aujourd’hui, le virus s’est répandu dans presque tous les pays, infectant au moins 446 000 personnes. Nous en connaissons probablement quelques-unes dans notre entourage. Il a fait s’effondrer les économies et les systèmes de soins de santé, a rempli les hôpitaux et vidé les espaces publics. Elle a séparé les gens de leur lieu de travail et de leurs amis. Elle a perturbé la société moderne à une échelle que la plupart des gens n’ont jamais connue. Bientôt, la plupart des Américains connaîtront quelqu’un qui a été infecté. Tout comme la Seconde Guerre mondiale ou les attentats du 11 septembre, cette pandémie s’est déjà imprimée dans le psychisme de la nation.

Et maintenant ? Mercredi dernier, à une heure tardive, ce qui me semble être un passé lointain, je parlais de la pandémie avec une amie enceinte qui était à quelques jours de la date de son accouchement. Nous avons réalisé que son enfant pourrait être l’un des premiers d’une nouvelle cohorte qui naîtra dans une société profondément modifiée par la COVID-19. Nous avons décidé de les appeler la génération C.

Comme nous le verrons, la vie de la génération C sera façonnée par les choix qui seront faits dans les semaines à venir et par les pertes que nous subirons en conséquence. Mais d’abord, un bref compte rendu. Selon l’indice de sécurité sanitaire mondiale, un bulletin qui évalue chaque pays en fonction de son état de préparation à une pandémie, les États-Unis ont obtenu un score de 83,5, le plus élevé au monde. Riche, forte, développée, l’Amérique est censée être la plus prête des nations. Cette illusion a été brisée. Malgré des mois d’avertissement préalable, alors que le virus se propageait dans d’autres pays, lorsque l’Amérique a finalement été touchée par COVID-19, elle a échoué.

« Quoi qu’il en soit, un virus [comme le SRAS-CoV-2] allait tester la résistance des systèmes de santé, même les mieux équipés« , explique Nahid Bhadelia, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’université de Boston. Plus transmissible et plus mortel que la grippe saisonnière, le nouveau coronavirus est également plus furtif, se propageant d’un hôte à l’autre pendant plusieurs jours avant de déclencher des symptômes évidents . Pour contenir un tel agent pathogène, les nations doivent mettre au point un test et l’utiliser pour identifier les personnes infectées, les isoler et retrouver les personnes avec lesquelles elles ont été en contact. C’est ce que la Corée du Sud, Singapour et Hong Kong ont fait avec beaucoup d’efficacité. C’est ce que les États-Unis n’ont pas fait.

développé et distribué un test défectueux en février. Des laboratoires indépendants ont créé des alternatives, mais ils se sont embourbés dans la bureaucratie de la FDA. Au cours d’un mois crucial où le nombre de cas américains a atteint des dizaines de milliers, seules des centaines de personnes ont été testées. Il était littéralement inimaginable qu’une puissance biomédicale comme les États-Unis ne parvienne pas à créer un test de diagnostic aussi simple. « Je n’ai pas connaissance de simulations que moi-même ou d’autres avons réalisées où nous aurions considéré un échec des tests« , déclare Alexandra Phelan de l’université de Georgetown, qui travaille sur les questions juridiques et politiques liées aux maladies infectieuses. Comme l’ont signalé mes collègues Alexis Madrigal et Robinson Meyer , les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) onten février. Des laboratoires indépendants ont créé des alternatives, mais ils se sont embourbés dans la bureaucratie de la FDA. Au cours d’un mois crucial où le nombre de cas américains a atteint des dizaines de milliers, seules des centaines de personnes ont été testées. Il était littéralement inimaginable qu’une puissance biomédicale comme les États-Unis ne parvienne pas à créer un test de diagnostic aussi simple. « Je n’ai pas connaissance de simulations que moi-même ou d’autres avons réalisées où nous aurions considéré un échec des tests« , déclare Alexandra Phelan de l’université de Georgetown, qui travaille sur les questions juridiques et politiques liées aux maladies infectieuses.

Le fiasco des tests a été le péché originel de l’échec de la pandémie américaine, la seule faille qui a miné toutes les autres mesures de lutte. Si le pays avait pu suivre avec précision la propagation du virus, les hôpitaux auraient pu exécuter leurs plans de lutte contre la pandémie, en s’entourant de salles de traitement, en commandant des fournitures supplémentaires, en marquant le personnel ou en affectant des installations spécifiques pour traiter les cas de COVID-19. Rien de tout cela ne s’est produit. Au lieu de cela, un système de santé qui fonctionne déjà presque à pleine capacité, et qui était déjà mis à rude épreuve par une grave saison de grippe, a soudainement été confronté à un virus qui avait été laissé à lui-même pour se propager, sans être suivi, à travers les communautés du pays. Les hôpitaux, débordés, ont été submergés. Les équipements de protection de base, tels que les masques, les blouses et les gants, ont commencé à manquer. Les lits suivront bientôt, tout comme les ventilateurs qui fournissent de l’oxygène aux patients dont les poumons sont assiégés par le virus.

Le système de santé américain, qui n’a que peu de marge de manœuvre en cas de crise, fonctionne sur la base de l’hypothèse selon laquelle les États non touchés peuvent aider les États en difficulté en cas d’urgence. Cette éthique fonctionne pour les catastrophes localisées telles que les ouragans ou les incendies, mais pas pour une pandémie qui touche actuellement les 50 États. La coopération a cédé la place à la concurrence ; certains hôpitaux inquiets ont acheté de grandes quantités de fournitures, de la même manière que des consommateurs paniqués ont acheté du papier toilette.

C’est en partie parce que la Maison Blanche est une ville fantôme de l’expertise scientifique. Un bureau de préparation à la pandémie qui faisait partie du Conseil national de sécurité a été dissous en 2018. Le 28 janvier, Luciana Borio, qui faisait partie de cette équipe, a exhorté le gouvernement à « agir maintenant pour prévenir une épidémie américaine« , et en particulier à travailler avec le secteur privé pour développer des tests de diagnostic rapides et faciles. Mais le bureau étant fermé, ces avertissements ont été publiés dans le Wall Street Journal, plutôt que d’être adressés au président. Au lieu de passer à l’action, l’Amérique est restée inactive.

L’Amérique a mal géré la crise COVID-19, de manière aveugle, léthargique et non coordonnée, dans une mesure bien pire que ce que craignaient tous les experts de la santé avec lesquels j’ai parlé. « Bien pire« , a déclaré Ron Klain, qui a coordonné la réponse américaine à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014. « Au-delà de toutes les attentes que nous avions« , a déclaré Lauren Sauer, qui travaille sur la préparation aux catastrophes à la Johns Hopkins Medicine. « En tant qu’Américain, je suis horrifié« , a déclaré Seth Berkley, qui dirige Gavi, l’Alliance pour les vaccins. « Les États-Unis pourraient se retrouver avec la pire épidémie du monde industrialisé. »

I. Les prochains mois

Ayant pris du retard, il sera difficile – mais pas impossible – pour les États-Unis de rattraper leur retard. Dans une certaine mesure, l’avenir à court terme est fixé parce que COVID-19 est une maladie lente et longue. Les personnes qui ont été infectées il y a plusieurs jours ne commenceront à présenter des symptômes que maintenant, même si elles se sont isolées entre-temps. Certaines de ces personnes entreront dans des unités de soins intensifs au début du mois d’avril. Il y a moins d’une semaine, le pays comptait 17 000 cas confirmés, mais le nombre réel se situait probablement entre 60 000 et 245 000 . Les chiffres commencent maintenant à augmenter de façon exponentielle : lundi 30 mars, le nombre officiel de cas était de 141 900 , et le nombre réel de cas n’est pas connu. Les travailleurs de la santé voient déjà des signes inquiétants : diminution des équipements, nombre croissant de patients, et médecins et infirmières qui sont eux-mêmes infectés.

À la fin de l’été, la pandémie aura tué directement 2,2 millions d’Américains, sans compter ceux qui mourront indirectement, car les hôpitaux ne sont pas en mesure de prendre en charge la série habituelle de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’accidents de la route. C’est le pire des scénarios. Pour l’éviter, quatre choses doivent se produire, et rapidement. L’Italie et l’Espagne lancent de sombres avertissements sur l’avenir. Les hôpitaux manquent de chambres, de fournitures et de personnel. Incapables de traiter ou de sauver tout le monde, les médecins ont été contraints à l’impensable : rationner les soins aux patients qui ont le plus de chances de survivre, tout en laissant les autres mourir. Les États-Unis comptent moins de lits d’hôpitaux par habitant que l’Italie. Une étude publiée par une équipe de l’Imperial College de Londres a conclu que si la pandémie n’est pas maîtrisée, ces lits seront tous occupés d’ici la fin avril ( source PDF ). D’ici la fin juin, pour chaque lit de soins intensifs disponible, il y aura environ 15 patients COVID-19 qui auront besoin d’un lit., sans compter ceux qui mourront indirectement, car les hôpitaux ne sont pas en mesure de prendre en charge la série habituelle de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’accidents de la route. C’est le pire des scénarios. Pour l’éviter, quatre choses doivent se produire, et rapidement.

Le premier et le plus important est de produire rapidement des masques, des gants et d’autres équipements de protection individuelle. Si les travailleurs de la santé ne peuvent pas rester en bonne santé, le reste de la réponse s’effondrera. Dans certains endroits, les stocks sont déjà si bas que les médecins réutilisent les masques entre les patients, font appel aux dons du public ou cousent leurs propres alternatives. Ces pénuries se produisent parce que les fournitures médicales sont fabriquées sur commande et dépendent de chaînes d’approvisionnement internationales asiatiques qui sont actuellement tendues et fragiles. La province de Hubei en Chine, l’épicentre de la pandémie, était également un centre de fabrication de masques médicaux.

Aux États-Unis, le Strategic National Stockpile – un dépôt national d’équipements médicaux – est déjà en cours de déploiement, en particulier dans les États les plus touchés. Le stock n’est pas inépuisable, mais il permet de gagner du temps. Donald Trump pourrait utiliser ce temps pour invoquer le Defense Production Act , lançant un effort de guerre dans lequel les fabricants américains se tournent vers la fabrication d’équipements médicaux. Mais après avoir invoqué la loi mercredi dernier, Trump n’a pas réussi à l’utiliser réellement, apparemment à cause du lobbying de la Chambre de commerce américaine et des chefs de grandes entreprises.

Certains fabricants relèvent déjà le défi, mais leurs efforts sont fragmentaires et inégalement répartis . « Un jour, nous nous réveillerons avec l’histoire de médecins de la ville X qui opèrent avec des bandanas, et d’un placard de la ville Y dans lequel sont entassés des masques », explique Ali Khan, le doyen de la santé publique du centre médical de l’université du Nebraska. Une « opération massive de logistique et de chaîne d’approvisionnement [est] maintenant nécessaire dans tout le pays« , déclare Thomas Inglesby de l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg. Cette opération ne peut pas être gérée par des équipes réduites et inexpérimentées dispersées dans toute la Maison Blanche. La solution, dit-il, est de faire appel à l’Agence logistique de la défense, un groupe de 26 000 personnes qui prépare l’armée américaine aux opérations à l’étranger et qui a apporté son aide lors de crises de santé publique, notamment l’épidémie d’Ebola de 2014.

Cette agence peut également coordonner le second besoin urgent : le déploiement massif des tests COVID-19. Ces tests ont été lents à arriver en raison de cinq pénuries distinctes : de masques pour protéger les personnes qui administrent les tests ; de prélèvements nasopharyngés pour collecter les échantillons de virus ; de kits d’extraction pour retirer le matériel génétique du virus des échantillons ; de réactifs chimiques qui font partie de ces kits ; et de personnes formées pour effectuer les tests. Nombre de ces pénuries sont, là encore, dues à des chaînes d’approvisionnement tendues. Les États-Unis comptent sur trois fabricants pour les réactifs d’extraction, ce qui leur permet d’assurer une redondance en cas de défaillance de l’un d’entre eux, mais tous ont échoué face à une demande mondiale sans précédent. Parallèlement, la Lombardie, en Italie, l’endroit le plus touché d’Europe, abrite l’un des plus grands fabricants de tampons nasopharyngés.

Certaines pénuries sont en train d’être comblées. La FDA s’emploie actuellement à approuver rapidement les tests mis au point par des laboratoires privés. Au moins l’un d’entre eux peut fournir des résultats en moins d’une heure, ce qui permet potentiellement aux médecins de savoir si le patient qui se trouve devant eux est atteint de COVID-19. Le pays « augmente ses capacités au quotidien« , déclare Kelly Wroblewski de l’Association des laboratoires de santé publique.

Le 6 mars, M. Trump a déclaré que « quiconque veut passer un examen peut le faire« . C’était c’est toujours) faux (et , et ses propres fonctionnaires se sont empressés de le corriger. Malgré tout, des personnes anxieuses ont continué à affluer dans les hôpitaux, à la recherche de tests qui n’existaient pas. « Les gens voulaient être testés même s’ils n’étaient pas symptomatiques ou s’ils s’asseyaient à côté d’une personne qui toussait« , explique Saskia Popescu, de l’université George Mason, qui travaille à la préparation des hôpitaux aux pandémies. D’autres n’avaient qu’un rhume, mais les médecins devaient quand même utiliser des masques pour les examiner, brûlant leurs réserves déjà réduites. « Cela a vraiment mis à rude épreuve le système de santé« , dit Popescu. Même aujourd’hui, alors que les capacités s’accroissent, les tests doivent être utilisés avec précaution. La première priorité, dit Marc Lipsitch de Harvard, est de tester les travailleurs de la santé et les patients hospitalisés, permettant aux hôpitaux d’éteindre les incendies en cours. Ce n’est que plus tard, lorsque la crise immédiate aura ralenti, que les tests devraient être déployés de manière plus généralisée. « Ce ne sera pas seulement le cas : Faisons sortir les tests ! » dit Inglesby.

Ces mesures prendront du temps, pendant lequel la pandémie s’accélérera au-delà de la capacité du système de santé ou ralentira pour atteindre des niveaux maîtrisables. Son cours – et le sort de la nation – dépend maintenant du troisième besoin, qui est la distanciation sociale. Pensez-y de cette façon : Il n’y a plus que deux groupes d’Américains. Le groupe A comprend tous ceux qui participent à la réponse médicale, qu’il s’agisse de traiter des patients, de faire des tests ou de fabriquer des fournitures. Le groupe B comprend tous les autres, et leur travail consiste à faire gagner du temps au groupe A. Le groupe B doit maintenant « aplatir la courbe » en s’isolant physiquement des autres personnes pour couper les chaînes de transmission. Étant donné la lenteur de la fusion de COVID-19, pour prévenir l’effondrement futur du système de soins de santé, ces mesures apparemment drastiques doivent être prises immédiatement, avant qu’elles ne paraissent proportionnées, et elles doivent se poursuivre pendant plusieurs semaines.

Persuader un pays de rester volontairement chez lui n’est pas facile, et sans directives claires de la Maison Blanche, les maires, les gouverneurs et les propriétaires d’entreprises ont été contraints de prendre leurs propres mesures . Certains États ont interdit les grands rassemblements ou fermé des écoles et des restaurants. Au moins 21 ont maintenant institué une forme de quarantaine obligatoire, obligeant les gens à rester chez eux. Et pourtant, de nombreux citoyens continuent de s’entasser dans les espaces publics.

En ces temps où le bien de tous dépend des sacrifices de beaucoup, une coordination claire s’impose – la quatrième urgence. L’importance de la distanciation sociale doit être soulignée auprès d’un public qui doit également être rassuré et informé. Au lieu de cela, M. Trump a minimisé le problème à plusieurs reprises, en disant à l’Amérique que « nous maîtrisons très bien la situation » alors que ce n’est pas le cas, et que les cas « allaient descendre à près de zéro » alors qu’ils augmentaient. Dans certains cas, comme pour ses affirmations sur les tests omniprésents, ses gaffes trompeuses ont aggravé la crise. Il a même vanté les mérites de médicaments non éprouvés.

Loin de la salle de presse de la Maison Blanche, M. Trump a apparemment écouté Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Fauci a conseillé tous les présidents depuis Ronald Reagan sur les nouvelles épidémies, et il fait maintenant partie du groupe de travail COVID-19 qui se réunit avec Trump environ tous les deux jours. « Il a son propre style, restons-en là« , m’a dit Fauci, « mais toutes les recommandations que j’ai faites jusqu’à présent, la substance de celles-ci, il les a toutes écoutées« .

Mais Trump semble déjà hésiter. Ces derniers jours, il a fait savoir qu’il était prêt à revenir sur les politiques de distanciation sociale afin de protéger l’économie. Les experts et les chefs d’entreprise ont utilisé une rhétorique similaire, arguant que les personnes à haut risque, comme les personnes âgées, pourraient être protégées tandis que les personnes à faible risque seraient autorisées à retourner au travail. Cette façon de penser est séduisante, mais imparfaite. Elle surestime notre capacité à évaluer le risque d’une personne et à isoler les personnes « à haut risque » du reste de la société. Elle sous-estime l’ampleur de l’impact du virus sur les groupes « à faible risque » et la mesure dans laquelle les hôpitaux seront débordés si des personnes plus jeunes tombent malades.

960 000 Américains auront encore besoin de soins intensifs. Il n’y a qu’environ 180 000 ventilateurs aux États-Unis et, plus pertinent encore, seulement assez de thérapeutes respiratoires et de personnel de soins intensifs pour s’occuper en toute sécurité de 100 000 patients ventilés. Abandonner la distanciation sociale serait insensé. L’abandonner maintenant, alors que les tests et les équipements de protection sont encore rares, serait catastrophique. Une étude récente de l’Université de Pennsylvanie a estimé que même si les mesures de distanciation sociale peuvent réduire les taux d’infection de 95 %,. Il n’y a qu’environ 180 000 ventilateurs aux États-Unis et, plus pertinent encore, seulement assez de thérapeutes respiratoires et de personnel de soins intensifs pour s’occuper en toute sécurité de 100 000 patients ventilés. Abandonner la distanciation sociale serait insensé. L’abandonner maintenant, alors que les tests et les équipements de protection sont encore rares, serait catastrophique.

Si Trump maintient le cap, si les Américains adhèrent à la distanciation sociale, si les tests peuvent être déployés et si suffisamment de masques peuvent être produits, il y a une chance que le pays puisse encore éviter les pires prévisions concernant COVID-19 et, au moins temporairement, maîtriser la pandémie. Personne ne sait combien de temps cela prendra, mais ce ne sera pas rapide. « Cela pourrait prendre de quatre à six semaines à trois mois« , a déclaré M. Fauci, « mais je n’ai pas une grande confiance dans cette fourchette« .

II. La fin du jeu

Même une réponse parfaite ne mettra pas fin à la pandémie. Tant que le virus persistera quelque part, il est possible qu’un voyageur infecté ravive les étincelles dans les pays qui ont déjà éteint leurs feux. C’est déjà le cas en Chine, à Singapour et dans d’autres pays asiatiques qui ont brièvement semblé maîtriser le virus. Dans ces conditions, il y a trois fins possibles : une très improbable, une très dangereuse et une très longue.

La première est que chaque nation parvient à faire reculer le virus simultanément, comme ce fut le cas pour le SRAS en 2003. Compte tenu de l’ampleur de la pandémie de coronavirus et de la mauvaise santé de nombreux pays, les chances de parvenir à un contrôle synchrone à l’échelle mondiale semblent très faibles.

La seconde est que le virus fait ce que les pandémies de grippe passées ont fait : Il se propage dans le monde entier et laisse derrière lui suffisamment de survivants immunisés pour qu’il finisse par lutter pour trouver des hôtes viables. Ce scénario d' »immunité collective » serait rapide, et donc tentant. Mais il aurait aussi un coût terrible : Le SRAS-CoV-2 est plus transmissible et plus mortel que la grippe, et il laisserait probablement derrière lui plusieurs millions de cadavres et une traînée de systèmes de santé dévastés. Le Royaume-Uni a d’abord semblé envisager cette stratégie d’immunité collective, avant de faire marche arrière lorsque les modèles ont révélé les conséquences désastreuses. Les États-Unis semblent maintenant l’envisager aussi.